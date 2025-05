Christian Scaroni vince la sedicesima tappa del Giro d'Italia, la Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) di 203 km. L'italiano dell'Xds Astana Team va in fuga con altri 22 ciclisti, arrivando insieme al compagno di squadra e maglia blu in quanto leader della classifica scalatori Lorenzo Fortunato. I due arrivano insieme all'arrivo, posto a 1315 m d'altezza, con Fortunato che dopo aver vinto tutti i gran premi della montagna della tappa controlla il compagno, per poi passare il traguardo insieme dopo essersi tenuti per mano dai 100 metri all'arrivo. Grande lavoro del team con Giulio Pellizzari, Red Bull-Bora-Hansgrohe, che arriva terzo al traguardo con 55'' di distacco. Il 2003 è il nuovo uomo classifica del team dopo il ritiro di Primoz Roglic anche se ha già detto quanto sia impossibile fare classifica, anche se dopo oggi ha scalato la nona posizione e si è portato al 9° posto.

Il Giro non è assolutamente chiuso e oggi Isaac Del Toro (Uae Team Emirates XRrg) ha dimostrato che può soffrire. Il messicano rimane leader della corsa ma ora il distacco sugli altri pretendenti alla vittoria si fa più risicato: 26'' sul secondo Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike) mentre sono 31 i secondi sul terzo, Richard Carapaz (Ef Education-EasyPost). La prima tappa di montagna fa le prime vittime con Roglic che saluta la corsa dopo l'ennesima caduta e Juan Ayuso (Uae Team Emirates XRrg) che salta, salutando la classifica generale. Del Toro mantiene la maglia rosa dopo aver subito gli attacchi di Yates prima e di Carapaz poi, andando in difficoltà a meno di 4000 metri all'arrivo dopo l'attacco di Yates, uomo classifica che il messicano ha scelto di seguire lasciando andare Carapaz.

Scaroni: "Questa vittoria è per la squadra"

"Sono davvero felice di aver vinto" dice il corridore dell'Astana Christian Scaroni. "Lorenzo Fortunato e io abbiamo lottato tutto il giorno, e a dire il vero stavo bene già stamattina quando pioveva. Verso la fine ci siamo parlati e abbiamo deciso che avrei vinto io la tappa, mentre lui avrebbe puntato ai punti per la Maglia Azzurra. Sull’ultima salita abbiamo staccato gli altri uno dopo l’altro. Non eravamo sicuri se il gruppo Maglia Rosa o Richard Carapaz ci avrebbero ripresi. Questa vittoria è per la squadra".