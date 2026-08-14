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Tragedia al Giro del Portogallo, muore il 19enne Finlay Tarling

Le circostanze dell'accaduto sono al vaglio delle autorità. Secondo 'A Bola' la tragedia sarebbe avvenuta a seguito dell'impatto con un'auto non della corsa che si è immessa sul percorso di gara

14 agosto 2026 | 19.12
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Tragedia al Giro del Portogallo 2026. Il 19enne britannico Finlay Tarling ha perso la vita durante l'ottava tappa, in programma tra Melgaço e Fafe. La notizia è stata confermata dagli organizzatori della corsa, che hanno deciso di sospendere la tappa e neutralizzarla fino al traguardo dopo l’accaduto. Tarling era impegnato nella gara quando si è verificato l’incidente. Le circostanze dell’accaduto sono al vaglio delle autorità. Secondo 'A Bola' la tragedia sarebbe avvenuta a seguito dell’impatto con un’auto non della corsa che si è immessa sul percorso di gara.

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Giro del Portogallo ciclismo Finlay Tarling morto Finlay Tarling Finlay Tarling ciclista
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