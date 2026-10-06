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Giusy Versace: "Suoi valori aiutano a costruire un mondo più sostenibile"

Giusy Versace - Adnkronos
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06 ottobre 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Spesso pensiamo all'avversario come un nemico da distruggere, mentre lo sport ci insegna che un avversario si può fronteggiare ad armi pari.

Lo sport insegna regole, sacrificio, impegno, valori che declinati nella vita di ciascuno di noi sicuramente aiutano a costruire un mondo migliore, più sostenibile. Per questo, in un contesto storico come quello che stiamo vivendo di profondo disagio per i giovani, tra l'altro sempre incollati sui device, cerchiamo di moltiplicare le iniziative nelle scuole e nelle università: lo sport, allontanando anche dai social, stimola a fare i conti con se stessi, ad alzare l'asticella e perché no anche ad 'andare oltre' quelli che sono i limiti che mai penseresti di superare". Così la senatrice Giusy Versace, atleta paralimpica e figura simbolo di resilienza e partecipazione, in occasione della prima giornata del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, che si sta svolgendo all'Università Bocconi di Milano, sottolinea l'importanza del ruolo dello sport nel generare cambiamento dentro e fuori dal campo. La 14esima edizione del Salone della Csr, faro sulla sostenibilità, quest'anno per la prima volta dedica un percorso tematico allo sport, dal titolo 'Rinnovare il mondo dello sport': uno spazio di confronto sullo sport come motore di inclusione, valore sociale e impatto positivo.

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sport sostenibilità inclusione valori
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