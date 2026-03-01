Goggia vince il SuperG di Soldeu

La campionessa bergamasca ha chiuso con il tempo di 1'25"95 davanti alla tedesca Emma Aicher
Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La campionessa bergamasca ha chiuso con il tempo di 1'25"95 davanti alla tedesca Emma Aicher (+0"24) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0"31). Quinta a 0"77 l’altra italiana Laura Pirovano, ottava a 0"99 Federica Brignone e 15esima a 2"15 Elena Curtoni. Asja Zenere chiude 24esima, mentre è caduta senza conseguenze Roberta Melesi.