La campionessa bergamasca ha chiuso con il tempo di 1'25"95 davanti alla tedesca Emma Aicher

Goggia vince il SuperG di Soldeu
01 marzo 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La campionessa bergamasca ha chiuso con il tempo di 1'25"95 davanti alla tedesca Emma Aicher (+0"24) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0"31). Quinta a 0"77 l’altra italiana Laura Pirovano, ottava a 0"99 Federica Brignone e 15esima a 2"15 Elena Curtoni. Asja Zenere chiude 24esima, mentre è caduta senza conseguenze Roberta Melesi.

