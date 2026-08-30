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Napoli-Como, gol annullato a Lobotka e Allegri protesta

Episodio arbitrale nella seconda giornata di Serie A

Stanislav Lobotka - Ipa/Fotogramma
Stanislav Lobotka - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2026 | 20.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Napoli-Como. Oggi, domenica 30 agosto, i lombardi hanno battuto gli azzurri al Maradona per 2-1, al termine di una partita condizionata anche da alcuni episodi arbitrali. Dopo un calcio di rigore chiesto nel primo tempo per un contatto sospetto tra Couto e Lang, la squadra di Allegri ha protestato per il gol annullato, in pieno recupero, a Lobotka. Ma cos'è successo?

Accade tutto al quarto minuto di recupero. Il Napoli va all'attacco a caccia del gol del pari e mette in area un cross dopo l'altro, uno dei quali genera il panico nella difesa del Como. Il pallone arriva a Lobotka, che calcia di prima con il destro e insacca alle spalle di Butez. Il Maradona esulta, ma l'arbitro Pairetto ferma tutto.

Il direttore di gara alza subito il braccio per segnalare fuorigioco di Lucca nell'azione, ma il centravanti protesta discolpandosi. Il Var però conferma e le immagini danno ragione all'arbitro, con l'attaccante azzurro avanti con la figura rispetto all'ultimo difensore lombardo.

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