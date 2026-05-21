Il borgo umbro di Solomeo, nel cuore dell'Italia, è stato palcoscenico della prima tappa del lungo viaggio che porterà all’elezione dell’European Golden Boy 2026, premio istituito da Tuttosport nel 2003 e giunto alla 24ª edizione assegnato al miglior giocatore Under 21 che milita in un club europeo. Sul palco allestito nel quartier generale di Brunello Cucinelli è stata svelata la European Golden Boy Top 100, elaborata dal main partner Transfermarkt, che grazie a un continuo aggiornamento permetterà di monitorare costantemente la situazione, garantendo una fotografia autentica del panorama continentale. In testa c’è ancora Lamine Yamal, attaccante classe 2007 del Barcellona e vincitore dell’edizione 2024 che, come previsto da regolamento, non potrà essere rieletto avendo già vinto il trofeo almeno una volta.

Golden Boy, la lista dei 100

Alle sue spalle, sul podio, Warren Zaïre-Emery, centrocampista classe 2006 del Psg, campione d'Europa in carica, e il blaugrana Pau Cubarsí (difensore classe 2007). Il valore di mercato di questo podio è pari a 340 milioni di euro, mentre il valore di mercato complessivo della lista è di 2.417,3 milioni di euro. La Premier League è il campionato più rappresentato, con 21 giocatori, seguito dalla Ligue 1 e dalla Bundesliga entrambe con 16 giocatori. La Francia è la nazione più rappresentata (13 giocatori) e stacca l'Inghilterra al secondo posto (10) e la Spagna (8) al terzo. Il club con più giocatori in lista è il Porto (5), seguito da Chelsea e PSG (4) e Ajax, Barcellona, Bournemouth, Tottenham e Salisburgo (3). Barcellona e Chelsea vantano 2 giocatori a testa nella top ten.

E l'Italia? A rappresentare il tricolore ci sono Inacio e Reggiani del Borussia Dortmund. Poi ecco Camarda e Ahanor e altri due giocatori della Serie A: Vaz della Roma e Britschgi del Parma

C'è un portiere in lista, cui si aggiungono 32 difensori, 34 centrocampisti e 32 attaccanti. Il più giovane è Max Dowman, attaccante inglese dell'Arsenal nato il 31/12/2009, che occupa il 51° posto, fresco vincitore della Premier League L’analisi della European Golden Boy Top 100 è stata la punta di diamante di un evento che ha coinvolto grandi nomi del panorama calcistico: accolti da Brunello Cucinelli, hanno dialogato con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e con la giornalista di Sky Sport Federica Lodi, Fabio Capello, Giovanni Malagò, Sara Gama, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Adriano Galliani, Ezio Simonelli, Carlos Cuesta e alcuni campioni del mondo del 2006 (Grosso, Peruzzi, Amelia, Zaccardo).