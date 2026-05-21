circle x black
Cerca nel sito
 

Galliani e la 'frecciata' all'Inter: "In Italia unico caso in cui i terzi sono diventati primi"

L'ex ad del Milan e del Monza e l'intervento nel corso della presentazione della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy: "Capello aveva vinto altri due scudetti sul campo"

Adriano Galliani - IPA
Adriano Galliani - IPA
21 maggio 2026 | 08.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Capello aveva vinto altri due scudetti sul campo, con la Juventus. L'Italia è l’unico caso del mondo in cui il terzo diventa primo. In cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi”. Lo ha detto l’ex ad del Milan e del Monza Adriano Galliani, tornando a parlare della vicenda Calciopoli (e dello scudetto non assegnato alla Juve nel 2006) durante la presentazione a Solomeo della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy, il premio riservato al miglior under 21 dell’anno nei campionati europei.

CTA

Galliani e la crisi del calcio italiano

Nel corso dell'evento di ieri, mercoledì 20 maggio, Galliani ha parlato soprattutto della crisi del calcio italiano: “Io sono diretto, dipende dai fatturati. E per incrementare i fatturati servono prima di tutto gli stadi. Un impianto bello aiuta a vendere i diritti tv, è una conseguenza. Una volta eravamo un campionato di arrivo, ora siamo un campionato di passaggio”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Adriano Galliani Fabio Capello Calciopoli scudetti Inter
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza