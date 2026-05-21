L'ex ad del Milan e del Monza e l'intervento nel corso della presentazione della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy: "Capello aveva vinto altri due scudetti sul campo"

“Capello aveva vinto altri due scudetti sul campo, con la Juventus. L'Italia è l’unico caso del mondo in cui il terzo diventa primo. In cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi”. Lo ha detto l’ex ad del Milan e del Monza Adriano Galliani, tornando a parlare della vicenda Calciopoli (e dello scudetto non assegnato alla Juve nel 2006) durante la presentazione a Solomeo della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy, il premio riservato al miglior under 21 dell’anno nei campionati europei.

Galliani e la crisi del calcio italiano

Nel corso dell'evento di ieri, mercoledì 20 maggio, Galliani ha parlato soprattutto della crisi del calcio italiano: “Io sono diretto, dipende dai fatturati. E per incrementare i fatturati servono prima di tutto gli stadi. Un impianto bello aiuta a vendere i diritti tv, è una conseguenza. Una volta eravamo un campionato di arrivo, ora siamo un campionato di passaggio”.