Giornata trionfale per il Cavallino in Texas

Doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin. A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz nella gara di oggi, 20 ottobre 2024. A completare il podio è l'olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore sabato della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale per il titolo mondiale, l'inglese della McLaren Lando Norris.

Quinta piazza per l'altra McLaren, quella dell'australiano Oscar Piastri che precede l'inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg.

La gara

Fondamentale per la vittoria di Leclerc la partenza: dal 4° posto il monegasco approfitta del duello tra Norris e Verstappen per portarsi al comando, rifacendosi così di ciò che aveva subito sulla stessa pista un anno fa dall'olandese della Red Bull.

Da quel momento Leclerc conduce una gara solida e accorta trionfando davanti al compagno di squadra Sainz. Alle loro spalle Verstappen si difende e si accontenta del podio che lo avvicina al titolo iridato. Grande delusione per le McLaren anche per quel ritorno veemente a metà gara con un ritmo che sarebbe stato necessario sfoderare prima. Norris arriva a duellare con Verstappen ma a 4 giri dalla fine va oltre i limiti in curva 12, supera l'olandese ma subisce 5’" di penalità e quindi il podio.

La classifica

Nella classifica del mondiale guida sempre Verstappen con 354 punti, 57 in più di Norris e 79 in più di Leclerc a 5 gara dalla fine. Tra una settimana si torna in pista con il Gp del Messico.