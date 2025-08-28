circle x black
Cerca nel sito
 

Paura a Cinecittà World, guasto alle montagne russe: bloccati in cima per ore

Quindici persone, di cui quattro minori, sono rimaste ferme fino all'arrivo dei soccorsi

Montagne russe bloccate
Montagne russe bloccate
28 agosto 2025 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quindici persone, di cui quattro minori, sono rimaste bloccate a 20 metri da terra per un problema tecnico sulla montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. E' accaduto intorno alle 14,30. I vigili del fuoco stanno intervenendo con l'autoscala per far scendere dalla giostra Altair le persone riportandole in sicurezza. La giostra si sarebbe bloccata per via di un guasto. Sul posto anche i tecnici del parco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guasto montagne russe Cinecittà World
Vedi anche
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza