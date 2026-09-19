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Gp Austria, oggi qualifiche e gara Sprint: orari e dove vederle in tv

Il motomondiale torna in pista al Red Bull Ring

Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
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19 settembre 2026 | 06.41
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 19 settembre, il Mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring - in diretta tv e streaming. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa, a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez con la Ducati del team Gresini e alla Ktm di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint: gli orari

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp d'Austria di MotoGp sono in programma oggi, sabato 19 settembre. La griglia di partenza si definirà a partire dalle ore 10.50, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 15.

MotoGp, dove vedere qualifiche e gara Sprint in tv

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Aragon di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

Riproduzione riservata
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gp austria motogp marquez marc marquez red bull ring
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