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Gp Baku, Antonelli a muro nelle qualifiche. Il team: "Non puoi tornare in pista"

Per il leader del Mondiale, incidente in curva 1 all'inizio del Q1

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
25 settembre 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Finiscono dopo una manciata di minuti, per un incidente, le qualifiche del Gp di Baku per il leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli oggi, venerdì 25 settembre. Cos'è successo? Dopo pochi giri in pista, il pilota della Mercedes è finito a muro in Curva 1, con un importante danno all'anteriore sinistra. Un problema che ha poi portato Antonelli a chiudere subito nel Q1 le sue qualifiche su indicazione del team radio, nonostante la volontà di tornare in pista.

Ancora una volta, dunque, come accaduto poche settimane fa a Monza, Antonelli sarà costretto a partire dalle retrovie. In questo caso, dalla sedicesima posizione.

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Gp Baku Antonelli Kimi Antonelli Formula 1
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