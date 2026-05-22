George Russell ha conquistato la pole position nelle qualifiche della Sprint del Gp del Canada in programma domani. Il pilota britannico della Mercedes ha girato in 1'12''965 nelle qualifiche di oggi, 22 maggio, precedendo il compagno di squadra, Kimi Antonelli (1'13''033) che scatterà in seconda posizione completando la prima fila. Alle spalle delle due frecce d'argento, in seconda fila, le McLaren del britannico Lando Norris (1'13''280) e dell'australiano Oscar Piastri (1'13''299), che partiranno in terza e quarta posizione in griglia. Terza fila per le Ferrari dell'inglese Lewis Hamilton (1'13''326) e del monegasco Charles Leclerc (1'13''410), rispettivamente quinto e sesto. Dietro le rosse partiranno in quarta fila le Red Bull di Max Verstappen (1'13''504) e di Isack Hadjar (1'13''605). A completare la top ten, in quinta fila, la RB di Arvid Lindblad (1'13''737) e la Williams di Carlos Sainz (1'14''536).

La griglia di partenza

Prima fila:

1. George Russell - Mercedes

2. Kimi Antonelli - Mercedes

Seconda fila:

3. Lando Norris - McLaren

4. Oscar Piastri - McLaren

Terza fila:

5. Lewis Hamilton - Ferrari

6. Charles Leclerc - Ferrari

Quarta fila:

7. Max Verstappen - Red Bull

8. Isack Hadjar - Red Bull

Quinta fila:

9. Arvid Lindblad - RB

10. Carlos Sainz - Williams

Sesta fila:

11. Nico Hulkenberg - Audi

12. Gabriel Bortoleto - Audi

Settima fila:

13. Franco Colapinto - Alpine

14. Esteban Ocon - Haas

Ottava fila:

15. Oliver Bearman - Haas

16. Fernando Alonso - Aston Martin

Nona fila:

17. Sergio Perez - Cadillac

18. Lance Stroll - Aston Martin

Decima fila:

19. Pierre Gasly - Alpine

20. Valtteri Bottas - Cadillac

Undicesima fila:

21. Alexander Albon - Williams

22, Liam Lawson - RB.