Lewis Hamilton con la Ferrari in pole nella Sprint del Gp della Cina. Il pilota inglese, nelle qualifiche di oggi 21 marzo, batte il primo colpo in rosso. Sarà lui a partire dalla prima posizione a Shanghai, nella mini-gara di sabato 22 marzo. L'inglese fa il record della pista in 1'30"849. Dietro di lui la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (a 0"018) e la McLaren dell'Australiano Oscar Piastri (a 0"080). Quarto il monegasco Charles Leclerc, a 0"208, che chiude la seconda fila con l'altra Ferrari.

Hamilton si conferma così mostruoso sul circuito di Shanghai, dove ha già vinto sei volte in carriera, e regala segnali positivi alla Ferrari in vista del secondo impegno stagionale.