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Gasly 'sfila' pole Gp Monza a Russell, Wolff reagisce... con un pugno al monitor - Video

Il team principal della Mercedes non reagisce benissimo dopo il miglior tempo in qualifica del pilota francese

Toto Wolff - frame video Sky Sport
Toto Wolff - frame video Sky Sport
05 settembre 2026 | 18.21
Michele Antonelli
LETTURA: 3 minuti

Pierre Gasly si gode una giornata da sogno a Monza, dopo la pole position agguantata al fotofinish nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia oggi, sabato 5 settembre. Il pilota francese ha 'sfilato' a sorpresa la prima posizione in griglia al pilota della Mercedes George Russell, il grande favorito dopo quanto visto in pista nelle prime due giornate di test, e Toto Wolff non l'ha presa benissimo. Il team principal delle 'Frecce d'argento' non ha nascosto il disappunto per il secondo tempo del pilota britannico e ha reagito con un po' di nervosismo al termine della sessione, picchiando il monitor della gara con un pugno, come mostrato dalle riprese in diretta di Sky Sport.

Qualche minuto dopo, il team principal della Mercedes ha sorriso parlando dell'episodio ai canali social del team tedesco: "Cos'è successo? Tutto ok, niente di rotto. Ci tenevo tantissimo che George partisse in pole position, sono però contento per la Alpine". Insomma, una piccola delusione per Wolff in un weekend di Formula 1 che può ancora regalare sorprese positive alla Mercedes.

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George Russell Pierre Gasly Toto Wolff Gp Monza pole position Monza
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