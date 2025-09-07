circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, oggi Gp Monza: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in chiaro

In pole position il campione del mondo Max Verstappen

Max Verstappen - Fotogramma/IPA
Max Verstappen - Fotogramma/IPA
07 settembre 2025 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domenica da non perdere per la Formula 1, con il Gp di Monza. Oggi, 7 settembre, si corre il Gran Premio d'Italia. Si riparte dal dominio in qualifica di Max Verstappen, riuscito a centrare la pole position con un tempo record. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton: il monegasco partirà quarto, il britannico decimo (in virtù delle 5 posizioni di penalizzazione rimediate in Olanda). Ecco l'orario della gara, la griglia di partenza e dove vederla in tv e streaming.

Gp Monza, orario

Il Gran Premio d'Italia di oggi, domenica 7 settembre, inizierà alle 15.

Gp Monza, griglia partenza

cco la griglia di partenza del Gp di Monza di oggi, domenica 7 settembre:

1 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)

2 Lando Norris McLaren (Q3)

3 Oscar Piastri McLaren (Q3)

4 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

5 George Russell Mercedes (Q3)

6 Kimi Antonelli Mercedes (Q3)

7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q3)

8 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q3)

10 Lewis Hamilton Ferrari (Q3), penalità di 5 posizioni

11 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q2)

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q2)

13 Carlos Sainz Williams (Q2)

14 Alexander Albon Williams (Q2)

15 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q2)

16 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1)

17 Lance Stroll Aston Martin (Q1)

18 Franco Colapinto Alpine (Q1)

19 Pierre Gasly Alpine (Q1)

20 Liam Lawson Racing Bulls (Q1)

Gp Monza, dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio d'Italia sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Monza Gp Monza oggi Formula 1 oggi Formula 1 Gran Premio d'Italia
Vedi anche
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane
Forum Cernobbio, Mattarella apre seconda giornata: videonews dal nostro inviato
Petrucci: "Il basket prima sponsorizzazione di Armani, non lo dimenticheremo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza