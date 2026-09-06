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Gp Monza, l'omaggio commosso di Vettel a Schumacher: "Hai ancora una gara da vincere"

Il quattro volte campione del Mondo ha guidato, ricordando il Kaiser, l'iconica Ferrari F2002: "Michael è stato l'eroe della mia infanzia"

Sebastian Vettel - IPA
Sebastian Vettel - IPA
06 settembre 2026 | 14.43
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

"Hai ancora una gara da vincere". Sebastian Vettel si commuove nel giorno del Gp di Monza di oggi, domenica 6 settembre, e omaggia così Michael Schumacher - sulle cui condizioni vige da anni il grande riserbo della famiglia, dopo il grave incidente sugli sci del 2013 - prima del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Per una ventina di minuti, a circa due ore dal via della gara, il campione tedesco è sceso in pista davanti al pubblico dell'Autodromo, molto emozionato, al volante dell’iconica F2002 di Schumacher. Un momento dal forte valore simbolico, a 30 anni dalla prima vittoria del 'Kaiser' con la Ferrari in Italia, in un fine settimana in gran parte dedicato agli omaggi al leggendario pilota, suo connazionale.

Gp Monza, l'omaggio di Vettel a Schumacher

"Michael è stato l’eroe della mia infanzia. Negli anni abbiamo costruito un legame profondo e siamo diventati molto amici. Abbiamo condiviso tantissimi ricordi bellissimi, poter guidare la sua macchina rappresenta uno degli onori più grandi della mia vita" ha detto il quattro volte campione del mondo prima del Gp di Monza, spiegando di non aver esitato nemmeno un secondo appena saputo dell'opportunità di oggi. "Tornare in Formula 1, in un contesto così speciale, è un vero privilegio per me". Il pubblico di Monza, in festa per l'appuntamento più atteso dell'anno, ha apprezzato.

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Gp Monza Formula 1 Ferrari Vettel Schumacher
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