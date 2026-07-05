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Gp Silverstone, stop improvviso per Antonelli a 10 giri dalla fine: cos'è successo

Il leader del Mondiale, in lotta con Lclerc per la vittoria, è stato costretto a rientrare ai box per due volte in pochi minuti

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
05 luglio 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Succede di tutto nel Gp di Silverstone oggi, domenica 5 luglio. Il leader del Mondiale Kimi Antonelli, in testa per lunghi tratti della gara, è stato costretto a una sosta obbligata ai box a dieci giri dalla fine, per un problema da chiarire. Il pilota della Mercedes, fino a quel momento in piena lotta con Charles Leclerc per la vittoria in Gran Bretagna, ha così perso una grande occasione di fare bottino pieno in ottica Mondiale. Antonelli è rientrato poi in pista al sesto posto, ma dopo un altro giro ha effettuato una nuova sosta, rientrando in decima posizione (l'ultima utile in zona punti).

Dopo una serie di comunicazioni con il muretto, Antonelli ha deciso di continuare e di non ritirarsi.

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Antonelli Formula 1 Mondiale Kimi Antonelli
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