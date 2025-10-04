circle x black
Gp Singapore, Russell in pole davanti a Verstappen. Hamilton sesto, poi Leclerc

L'inglese della Mercedes gira in 1'29"158 e trova il nuovo record della pista

George Russell - Fotogramma/IPA
George Russell - Fotogramma/IPA
04 ottobre 2025 | 16.21
Redazione Adnkronos
George Russell conquista la pole position del Gp di Singapore oggi sabato 4 ottobre. L'inglese della Mercedes gira in 1'29"158, nuovo record della pista, precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'29"340) e il leader del mondiale, l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'29"524). Quarto posto per l'italiano della Mercedes Kimi Antonelli (1'29"537) che si lascia alle spalle l'inglese della McLaren Lando Norris (1'29"586) e le due Ferrari, con l'inglese Lewis Hamilton (1'29"688) sesto davanti al monegasco Charles Leclerc (1'29"784).

