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Gp Singapore, maltempo a Marina Bay: gara sprint posticipata, i piloti... dormono - Video

La pioggia sul circuito ha portato la direzione di gara a ritardare la partenza

Colapinto - frame Sky
Colapinto - frame Sky
10 ottobre 2026 | 11.33
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Succede di tutto a Marina Bay, nella giornata della sprint race del Gp di Singapore. Oggi, sabato 10 ottobre, è stata rinviata la partenza della gara corta a causa del maltempo e della pioggia battente, che ha inondato il circuito causando problemi ai piloti. Lo start, previsto inizialmente alle 11, è stato posticipato alle 11:30 dopo il giro di ricognizione della Medical Car.

I piloti, nell'attesa, hanno così approfittato del momento di stacco per fare un pisolino. Come si vede dai video diventati presto virali sui social, con protagonisti - tra gli altri - Colapinto e Verstappen.

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Gp Singapore gara sprint Singapore maltempo Formula 1 piloti F1 dormono
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