circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Formula 1, oggi gara sprint Gp Singapore - Diretta

I piloti vanno a caccia dei primi punti del weekend sul circuito di Marina Bay

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
10 ottobre 2026 | 10.32
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con le qualifiche e la sprint race del Gp di Singapore. Oggi, sabato 10 ottobre, il Circus riparte dal circuito di Marina Bay dopo il successo a Sepang di Max Verstappen, che scatterà dalla pole nella gara corta. In testa al Mondiale piloti c'è Antonelli con 320 punti, +84 sul compagno di squadra George Russell e +106 su Hamilton.

Dove vedere le qualifiche e la sprint del Gp di Singapore? Gli appuntamenti di oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv 8. Gli appuntamenti odierni saranno inoltre disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

La sprint di oggi sarà molto importante nell'economia del weekend. Anche perché, a causa di una penalità, Russell partirà dal fondo dello schieramento nel Gran Premio di domani, domenica 11 ottobre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Singapore diretta Gp singapore diretta Formula 1 Gp Singapore live gara sprint Singapore
Vedi anche
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza