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Gp Ungheria, Hamilton e la penalità: "Puniscono come pazzi"

Ancora una sanzione per il pilota inglese della Ferrari

Lewis Hamilton - (Fotogramma)
Lewis Hamilton - (Fotogramma)
26 luglio 2026 | 17.14
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Stanno dando penalità come pazzi...". Lewis Hamilton, alla fine, sbotta. Il pilota inglese della Ferrari rimedia una penalità di 5'' nelle fasi conclusive del Gp di Ungheria e deve accontentarsi della quinta posizione. Hamilton, in lotta per un piazzamento sul podio, chiude a 24''540 da Lando Norris, trionfatore con la McLaren. I 5'', conseguenza della velocità eccessiva tenuta nella pit lane, costano sicuramente la quarta posizione a Hamilton: Charles Leclerc, con l'altra Ferrari, chiude a 23''840 dal vincitore.

La sanzione, in realtà, viene comunicata mentre il pilota inglese della rossa duella con Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes alla fine è terzo a poco più di 18'' da Norris: insomma, Hamilton avrebbe potuto lottare con il leader del Mondiale fino alla bandiera a scacchi. "Stanno dando penalità come pazzi", dice l'inglese sconsolato via radio al team. Per Hamilton, si chiude il quarto Gp consecutivo condizionato da una penalità. Il driver di Stevenage è stato sanzionato anche dopo le qualifiche di Budapest: autore del secondo tempo, si è ritrovato quinto in griglia per aver ostacolato la McLaren di Oscar Piastri.

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f1 gp ungheria hamilton gp ungheria
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