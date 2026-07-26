Ancora una sanzione per il pilota inglese della Ferrari
"Stanno dando penalità come pazzi...". Lewis Hamilton, alla fine, sbotta. Il pilota inglese della Ferrari rimedia una penalità di 5'' nelle fasi conclusive del Gp di Ungheria e deve accontentarsi della quinta posizione. Hamilton, in lotta per un piazzamento sul podio, chiude a 24''540 da Lando Norris, trionfatore con la McLaren. I 5'', conseguenza della velocità eccessiva tenuta nella pit lane, costano sicuramente la quarta posizione a Hamilton: Charles Leclerc, con l'altra Ferrari, chiude a 23''840 dal vincitore.
La sanzione, in realtà, viene comunicata mentre il pilota inglese della rossa duella con Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes alla fine è terzo a poco più di 18'' da Norris: insomma, Hamilton avrebbe potuto lottare con il leader del Mondiale fino alla bandiera a scacchi. "Stanno dando penalità come pazzi", dice l'inglese sconsolato via radio al team. Per Hamilton, si chiude il quarto Gp consecutivo condizionato da una penalità. Il driver di Stevenage è stato sanzionato anche dopo le qualifiche di Budapest: autore del secondo tempo, si è ritrovato quinto in griglia per aver ostacolato la McLaren di Oscar Piastri.