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Greta De Salvia, "Solidarietà e comunicazione con BeGreat"

All’evento organizzato a Montecarlo, 'sostegno ai giovani talenti sportivi'

Greta De Salvia, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat - (foto Ufficio stampa)
Greta De Salvia, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat - (foto Ufficio stampa)
15 maggio 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“BeGreat sostiene i giovani talenti sportivi mettendoli in relazione con gli atleti, e dando loro gli strumenti di cui hanno bisogno, attraverso aziende ed ecosistemi sempre nuovi”. Così Greta De Salvia, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat, partecipando ieri a Montecarlo all'evento esclusivo ‘Empower the game’. Organizzato allo Yacht Club de Monaco, ha acceso i riflettori su una nuova visione dello sport, fatta di educazione, responsabilità e valore di lungo periodo.

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“Il claim di questa serata era Empower the Game - riprende - Ed è proprio questo che emerge nello sport come nella vita di tutti i giorni e in tutti i campi dei nostri sponsor e dei mezzi che portano in campo: la solidarietà e la comunicazione tra i diversi mondi è sempre fondamentale ed è prerogativa dell'essere umano”, conclude.

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Tag
Empower the game solidarietà comunicazione
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