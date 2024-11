Guardiola, graffi sul volto dopo il pari con il Feyenoord: cos'è successo

Continua la crisi nera del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola non riesce a vincere nemmeno in Champions contro il Feyenoord: anzi, con gli olandesi subisce una rimonta da 3-0 a 3-3 negli ultimi 20 minuti. L’ennesima delusione per il tecnico degli inglesi dopo 5 sconfitte consecutive. Pep si è in seguito presentato davanti alle telecamere per le interviste post-partita con evidenti graffi sul volto, motivando così la cosa: "Sì, me le sono fatti con le dita perché volevo farmi del male". Una spiegazione stizzita, che sta facendo in queste ore discutere tutti gli appassionati. C'è da aggiungere che Guardiola aveva già un taglio sul naso prima della partita, come mostrano alcune foto.

I problemi del City

Cos'è successo dunque negli spogliatoi? La spiegazione data da Guardiola ha fatto sorridere i cronisti in conferenza stampa. Nelle ultime settimane, anche per colpa degli infortuni, il City sembra una squadra lontana rispetto a quella dominante vista negli ultimi anni. Il pareggio contro il Feyenoord, per come è arrivato, è forse il risultato più deludente della serie negativa. "Eravamo avanti 3-0, stavamo giocando bene, poi abbiamo concesso dei gol perché non siamo stabili” ha spiegato il tecnico nel post-partita di Champions. “Prima uno, poi un altro, poi un altro ancora. Stiamo perdendo tante partite ultimamente, siamo fragili. Avevamo chiaramente bisogno di una vittoria, ci avrebbe dato fiducia. E invece…”. In questo momento, il City ha 8 punti dopo le prime 5 partite e dovrà puntare sulle prossime gare per un posto tra le prime otto, con tanto di pass automatico per la fase a eliminazione diretta della nuova Champions.