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Guardiola dice no alla Nazionale italiana, decisione per motivi personali

L'allenatore catalano ha declinato l'invito dopo averci pensato per oltre una settimana

Pep Guardiola - Ipa
Pep Guardiola - Ipa
24 luglio 2026 | 11.13
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il tecnico catalano Pep Guardiola non sarà il ct della Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos l'ex tecnico del Manchester City, è stato lusingato per la proposta avanzata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana.

Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League. La decisione non è arrivata per motivi economici. “Per Pep l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante”, ha detto Paolo Maldini in riferimento alla ipotetica richiesta del tecnico di 20 milioni. Ora la Federcalcio ora dovrà virare su un nuovo profilo.

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Calcio Nazionale italiana Pep Guardiola
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