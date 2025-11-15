circle x black
Haaland: "Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma magari ci fa tre gol..."

Il fuoriclasse norvegese a sorpresa in conferenza stampa prima della sfida con l'Italia: "Se gioca in Nazionale di sicuro avrà qualità"

Erling Haaland - Fotogramma/IPA
15 novembre 2025 | 22.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Erling Haaland si avvicina alla partita di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l'Italia con un pizzico di emozione, visto che la sfida potrebbe regalargli i suoi primi Campionati del mondo con la Norvegia. Il centravanti del Manchester City ne ha parlato in conferenza stampa prima del confronto di domani, domenica 16 novembre, a San Siro e ha spiegato: "Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia e con l'Inter avrà qualità".

Haaland e un futuro in Serie A?

L'attaccante norvegese ha poi parlato delle sue possibilità di un futuro in Serie A: "Sì, mi piacerebbe, mi piace l'Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà in futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro".

