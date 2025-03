L'orgoglio del sette volte campione del mondo dopo la vittoria della gara sprint in Cina: "Roma non è stata costruita in un giorno. Stiamo calmi, è una maratona"

Il primo storico successo con la Ferrari si porta dietro la reazione d’orgoglio di Lewis Hamilton. Subito dopo la vittoria nella gara sprint in Cina, il sette volte campione del mondo ha parlato così: “Io non sento la pressione. So che è il primo anno e tutti voglio vincere, ma l’ho detto anche l’altro giorno. Una giornata non è andata bene, dobbiamo fare un passo alla volta”.

Hamilton risponde alle critiche

Hamilton ha poi aggiunto, tornando sul weekend complicato a Melbourne: "La prima gara è stata difficile, ma tanta gente ha sottovalutato quanto sia difficile arrivare in un nuovo team, adattarsi, ambientarsi, comprendersi. La quantità di critiche e di persone che hanno parlato a vanvera è incredibile”. Poi, spazio alla soddisfazione per il successo nella gara sprint di Shanghai: “Oggi è andata alla grande, sono partito bene e c’è tantissimo grip su questo asfalto, quindi è difficile gestire le gomme. Ma è stato così per tutti. Roma non è stata costruita in un giorno. Dobbiamo essere diligenti e continuare a spingere. Serve restare concentrati. Questa è una maratona, non uno sprint, prendiamoci il nostro tempo”.