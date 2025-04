Altro giro, altra corsa per la Ferrari. Lewis Hamilton si prepara a tornare in pista a Suzuka, nel Gp del Giappone, in programma domenica 6 aprile. Il pilota inglese, così come Charles Leclerc vuole riscattare la brutta figura di Shanghai, quando le due vetture della Rossa sono state entrambe squalificate dai commissari al termine della gara.

Nonostante il disastroso weekend cinese, che al sabato aveva comunque visto il trionfo proprio di Hamilton nella Sprint, Lewis rimane fiducioso sulle potenzialità della macchina: "Nelle qualifiche avevo cambiato assetto rispetto alla Sprint, e così mi sono trascinato i problemi in gara", ha spiegato il sette volte campione del mondo in conferenza stampa, "nella Sprint avevamo un ottimo passo, mentre domenica è stata dura".

E sulla doppia squalifica ha aggiunto: "Quello che mi ha stupito di più è stato il modo in cui il team ha gestito il doppio ritiro, siamo rimasti tutti positivi". Per Suzuka la Ferrari ha già studiato un piano speciale, per permettere a Hamilton e Leclerc di rendere al meglio e tornare in lotta per il titolo, sia quello Piloti che Costruttori.