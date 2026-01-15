Torna in campo il Bologna. I rossoblù sfidano oggi, giovedì 15 gennaio, l'Hellas Verona - in diretta tv e streaming - al Bentegodi nel recupero della 16esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio contro il Como in trasferta per 1-1, mentre quella di Zanetti è stata battuta 1-0 in casa dalla Lazio nell'ultimo turno di campionato.

Hellas Verona-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Hellas Verona e Bologna è in programma oggi, giovedì 15 gennaio, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano

Hellas Verona-Bologna, dove vederla in tv

Hellas Verona-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn.