Hellas Verona-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I biancocelesti volano al Bentegodi nella 20esima giornata di Serie A

Matteo Cancellieri - Ipa/Fotogramma
Matteo Cancellieri - Ipa/Fotogramma
11 gennaio 2026 | 07.35
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Lazio. Oggi, domenica 11 gennaio, i biancocelesti sfidano l'Hellas Verona - in diretta tv e streaming - al Bentegodi nella 20esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 2-2 dell'Olimpico contro la Fiorentina, lo stesso risultato maturato da quella di Zanetti al Maradona di Napoli contro i padroni di casa di Conte.

Hellas Verona-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Hellas Verona e Lazio è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Vecino, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri

Hellas Verona-Lazio, dove vederla in tv

Hellas Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.

