circle x black
Hojlund e Vergara cadono in area, Conte chiede rigore: proteste in Juventus-Napoli

L'episodio nel big match della 22esima giornata di Serie A

Il Napoli - Afp
25 gennaio 2026 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste e polemiche in Juventus-Napoli. Nel big match di oggi, domenica 25 gennaio, valido per la 22esima giornata di Serie A, Antonio Conte ha reclamato un calcio di rigore per un doppio contatto sospetto in area bianconera, su cui però l'arbitro Maurizio Mariani ha lasciato proseguire dopo un rapido check con il Var. Ma cos'è successo all'Allianz Stadium?

Accade tutto al 39'. Una palla vagante in area bianconera provoca un doppio contatto, giudicato quantomeno sospetto dalla panchina partenopea: Bremer contrasta con forza Hojlund, mentre Kalulu si scontra con Vergara. I giocatori cadono a terra e alzano le braccia in evidente segno di protesta, ma l'arbitro Mariani lascia proseguire.

Pochi istanti dopo il direttore di gara viene richiamato dal Var e ferma il pallone. I giocatori del Napoli fanno il segno del monitor, ma il controllo termina poco dopo e Mariani fa segno di riprendere gioco. Immediate le proteste di Conte: "Non lo vai nemmeno a vedere?", ha urlato l'allenatore del Napoli. Una richiesta rimasta vana.

