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Corea del Nord lancia 10 missili verso il Mar del Giappone: tensione con Usa e Seul

Pyongyang aveva anticipato "conseguenze terribili" per le esercitazioni congiunte annuali tra Corea del Sud e Usa

Corea del Nord lancia 10 missili verso il Mar del Giappone: tensione con Usa e Seul
14 marzo 2026 | 08.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova escalation militare nella penisola coreana. La Corea del Nord ha lanciato circa dieci missili balistici dalla zona di Sunan, vicino a Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone (Mar Orientale). Il lancio è stato rilevato dallo stato maggiore congiunto della Corea del Sud intorno alle 13:20 ora locale, mentre le autorità stanno ancora analizzando il tipo di proiettili utilizzati.

Secondo Seul, i missili sarebbero non ancora identificati e sono stati sparati mentre sono in corso le esercitazioni militari annuali tra Stati Uniti e Corea del Sud, che Pyongyang considera da sempre una provocazione e una possibile prova generale di invasione.

Nei giorni scorsi il regime nordcoreano aveva avvertito che le manovre congiunte avrebbero potuto provocare “conseguenze terribili”, alimentando i timori di una nuova escalation militare nella regione. Intanto Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone stanno monitorando la situazione e mantengono un alto livello di allerta.

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Nordcorea missili balistici Mar del Giappone corea del nord corea del nord guerra nord corea
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