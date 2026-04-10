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I Mini 6.50 al via domani a Riva di Traiano, seconda tappa del campionato italiano

- Martina Orsini - Fiv
- Martina Orsini - Fiv
10 aprile 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prende il via l’11 aprile alle ore 12 da Riva di Traiano una delle regate più impegnative del Campionato Italiano Mini 6.50, la Roma 6.50 in doppio, regata organizzata dal Circolo Nautico Riva di Traiano nell’ambito della 33ma edizione della storica Roma per Due per Tutti. Lo scrive la classe velica. Con le sue 540 miglia è la seconda regata più lunga e dura che si corra nel Campionato Italiano Mini 6.50, al pari del Gran Premio d’Italia, seconda in questa stagione 2026 solo alle 630 miglia della RAN. Il percorso 1 prevede, dopo la partenza da Riva di Traiano e il passaggio da Ventotene, la discesa fino alle isole Eolie, con la boa naturale di Lipari, prima della risalita verso il traguardo di Riva. Il Comitato di Regata ha previsto anche un percorso 2, con boa naturale a Ustica invece che Lipari, che accorcia la regata di circa 90 miglia. Una soluzione utile in caso di poco vento, o anche nell’eventualità di avverse condizioni meteo. La decisione sul percorso verrà comunicata ai regatanti nell’ultimo briefing.

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Sono 13 i Mini 6.50 iscritti, divisi tra 11 nella categoria Serie e 2 tra i Prototipi. Aprile è un mese ancora particolare sotto il profilo meteo, con l’alta pressione che non si è ancora piazzata stabilmente in Mediterraneo, la Roma 6.50 per questa ragione è una regata complessa anche sotto questo punto di vista. Stando agli ultimi modelli il regime di vento prevalente, almeno fino alla notte tra il 12 e il 13 aprile, dovrebbe essere un sud-sudest piuttosto intenso soprattutto nella mattinata di domenica, più leggero il sabato. Attesa poi una rotazione verso ovest nella giornata di lunedì. Lo scenario meteo è determinato dal passaggio di una veloce depressione che porterà condizioni ventose praticamente su tutta la costa tirrenica italiana. La discesa verso sud sarà quindi tutta di bolina, qualora le condizioni previste dagli ultimi modelli meteo delineassero uno scenario troppo severo, la scelta della boa naturale di Ustica garantirebbe un angolo di navigazione più comodo, tra la bolina larga e il traverso. Uno scenario ancora da valutare.

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Mini 6.50 Campionato Italiano Mini 6.50 Roma 6.50 in doppio
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