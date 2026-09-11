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Ultimate Championships, Larissa Iapichino vince nel salto in lungo con 6,90

L'azzurra chiude al meglio una stagione eccellente che l'ha vista vincere anche il titolo Europeo

Larissa Iapichino - Ipa/Fotogramma
Larissa Iapichino - Ipa/Fotogramma
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11 settembre 2026 | 22.14
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Larissa Iapichino (Fiamme Oro) chiude con una vittoria la sua stagione straordinaria, conquistando a Budapest il primo titolo degli Ultimate Championships. L'azzurra ha ipotecato il successo già al primo salto con 6,90 metri (+0,6), misura che le ha permesso di mantenere la testa fino alla fine.

Dopo l'eliminazione di due atlete nei primi due turni, Iapichino ha realizzato anche 6,76 con vento di 2,1 m/s, prima di due salti nulli. L'ultimo tentativo è stato misurato con la battuta oltre l'asse di appena 2,4 centimetri, sfiorando ancora una volta i sette metri.

Seconda la britannica Jazmim Sawyers con 6,78 (+0,9), terza la statunitense Alyssa Jones con 6,77 (+0,1). Quarta la francese Hilary Kpatcha con 6,73 (+1,1). Per Iapichino anche un premio di 150 mila dollari. Il successo completa una stagione iniziata con l'argento mondiale indoor a Toruń, proseguita con il record italiano di 7,12 a Eugene e il titolo europeo a Birmingham.

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iapichino larissa iapichino salto in lungo ultimate championships
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