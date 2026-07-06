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Neymar, Ibrahimovic: "Grande giocatore, ma avrebbe potuto fare di più..."

Il dirigente del Milan ha parlato del flop del Brasile ai Mondiali

Neymar - Afp
Neymar - Afp
06 luglio 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Zlatan Ibrahimovic critica e consola Neymar dopo il flop dei Mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti è stato eliminato dalla rassegna iridata perdendo agli ottavi di finale per 2-1 contro la Norvegia e scatenendo critiche in patria e tra gli addetti ai lavori. A segnare il rigore che, in pieno recupero, aveva riacceso delle speranze verdeoro è stato Neymar, che dopo la partita ha annunciato il suo addio alla Nazionale.

Proprio dell'eredità dell'ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain, oggi al Santos, ha parlato Ibrahimovic a Fox Sports: "Neymar sarà ricordato come un grande calciatore che ha fatto molto bene al Barcellona, al Psg e anche quando ha giocato in Brasile", ha detto il dirigente del Milan, "ma rimarrà sempre quella sensazione che avrebbe potuto dare di più. Che avrebbe potuto vincere un Pallone d'Oro".

"In ogni caso, è un talento spettacolare e la sua abilità è semplicemente da pazzi", ha continuato Ibrahimovic, "quindi è un giorno triste per il calcio brasiliano".

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