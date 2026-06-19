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Morto Igor Protti, l'ex attaccante di Bari, Livorno e Lazio: aveva 58 anni

A darne notizia la famiglia sul suo profilo social con il suo ultimo messaggio

Igor Protti - (Ipa)
Igor Protti - (Ipa)
19 giugno 2026 | 09.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Morto a 58 anni Igor Protti. A dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, Livorno e Lazio è stata l afamiglia suo suo profilo Instagram. "Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo", si legge nel post che prosegue: "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.

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"Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza", scrivono ancora i familiari.

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