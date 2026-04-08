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Il Bologna ci riprova con l’Aston Villa, ma su Sisal.it sono avanti gli inglesi a 2,35

La Fiorentina tenta il terzo assalto alla Conference League, viola a 5,25 con il Crystal Palace

Il Bologna ci riprova con l’Aston Villa, ma su Sisal.it sono avanti gli inglesi a 2,35
08 aprile 2026 | 14.34
Redazione Adnkronos
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Il Bologna va a caccia dell’impresa. Nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League al Dall’Ara arriva l’Aston Villa, considerata la grande favorita per la vittoria finale. Cammino impeccabile quello degli inglesi, che hanno vinto tutte le ultime sette gare in Europa League, subendo solo 6 reti nelle 10 gare della competizione. Il Bologna non è però stato da meno, con una sola sconfitta in 12 partite e con 8 vittorie nelle ultime 11 in tutte le competizioni. Questa è la terza sfida in due stagioni tra le due squadre, nelle precedenti due occasioni gli inglesi hanno avuto la meglio e, per gli esperti Sisal, sono favoriti anche stavolta: i Villans sono avanti a 2,35 mentre sia la vittoria dei rossoblù che il pareggio sono a 3,20. Il vantaggio aumenta in ottica semifinale, con il passaggio turno dell’Aston Villa a 1,30 contro il 3,50 dei felsinei. Italiano dovrebbe affidarsi al suo giocatore più prolifico in Europa e con più esperienza internazionale, Domenico Bernardeschi, 5 reti nella competizione: il sesto gol del rossoblù è a 4,00, più chance per Castro a 3,50. Emery risponde con Watkins, a 2,75, supportato da McGinn, miglior marcatore europeo della squadra con tre reti e in gol a 6,00. Potrebbe esserci una chance anche per l’ex Roma, Tammy Abraham, proposto marcatore a 3,00.

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La Fiorentina prova il terzo assalto alla Conference League, ma sulla sua strada c’è il Crystal Palace, la più quotata per il successo finale. La squadra di Vanoli si presenta all’ appuntamento imbattuta da sei gare ufficiali, 4 vittorie e 2 pareggi, che l’hanno avvicinata all’obiettivo salvezza. Gli inglesi hanno perso solo una delle 8 partite ufficiali e sono avanti anche in questa sfida, con il successo a 1,67, per il blitz dei toscani si sale a 5,25, il pareggio vale 3,75. Difficile vedere la Fiorentina in semifinale per il quarto anno consecutivo, il Crystal Palace è infatti favorito anche per il passaggio turno, a 1,65 contro il 2,25 della viola. Tutti in campo i 3 migliori della coppa, con tre reti a testa nella competizione: Piccoli, a 4,00, Gudmundsson, a 5,00 e Ndour, a 12,00, ma il pericolo numero uno è Kean, a 3,50. Tra i padroni di casa spiccano Mateta, a 2,00, e il capocannoniere europeo della squadra Sarr, con 5 reti, la cui sesta marcatura vale 2,50.

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