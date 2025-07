Il Chelsea vince il Mondiale per club battendo in finale il Psg per 3-0. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, consegna il trofeo ai blues e quasi lo alza insieme ai vincitori del torneo.

Trump wanted to celebrate with Chelsea 🤝🤣💙 pic.twitter.com/nkmjblJY7n — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 13, 2025

Il capitano del Chelsea, Reece James, riceve il trofeo dalle mani del presidente degli Stati Uniti. Trump, come prevede il cerimoniale in questi casi, dovrebbe farsi da parte e lasciare che la squadra alzi il trofeo e festeggi la vittoria. E invece, per la sorpresa dei giocatori del Chelsea, il presidente degli Stati Uniti rimane tra i calciatori godendosi fino in fondo il momento.