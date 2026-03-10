circle x black
Indian Wells, Alcaraz vola agli ottavi e... 'sbotta': "Contro di me giocano tutti come Federer"

Il fuoriclasse spagnolo ha parlato così in conferenza stampa: "Tutto quello che posso fare è accettarlo e cercare di fare cose diverse durante la partita"

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
10 marzo 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz batte Arthur Rinderknech a Indian Wells e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 in California.
Poi, dopo il match vinto in rimonta, commenta così la grande prestazione del suo avversario: "A volte mi stanco di giocare contro Roger Federer a ogni turno. Sembra proprio che tutti stiano giocando a un livello pazzesco. Non so se lo sto vivendo nel modo giusto, ho però la sensazione che succeda sempre contro di me. Se giocassero a quel livello in ogni partita, dovrebbero essere più in alto nel ranking. Mi preoccupa, quando gioco ci penso".

Alcaraz: "Contro di me tutti Federer..."

Il fuoriclasse spagnolo, numero uno al mondo, ha aggiunto: "Tutto quello che posso fare è accettarlo, andare avanti e cercare di fare cose diverse durante la partita, cercare di non permettergli di essere aggressivo o di giocare con proprio stile, cercare di imporre il mio stile, il mio tennis, il mio livello nella partita e provare a ribaltare la situazione. Cerco di fare questo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carlos Alcaraz Alcaraz Federer Alcaraz Indian Wells Indian Wells oggi
