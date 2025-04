Il tennista azzurro ha lasciato il Masters 1000 di Madrid per un problema all'addome

Matteo Berrettini si ritira da Madrid. Oggi, martedì 29 aprile, il tennista azzurro è stato costretto al forfait per un problema fisico dopo aver perso il primo set 7-6 (2) contro Jack Draper nel terzo turno del Masters 1000. Berrettini aveva già subito un infortunio all'addome durante il match, poi vinto, contro lo statunitense Marcos Giron nel turno precedente e non è riuscito a recuperare pienamente la forma per il match contro l'inglese.

Dopo oltre un'ora di gioco e un set giocato praticamente alla pari con il numero 6 del mondo, è arrivata quindi la bandiera bianca di Berrettini. "Mi ha detto che ha sentito tirare gli addominali", ha confermato lo stesso Draper nell'immediato post partita. Ora obiettivo di Matteo è recuperare in tempo per gli Internazionali d'Italia, al via il prossimo 7 maggio al Foto Italico di Roma.