L'attaccante francese si è fermato dopo il match con il Milan
Un altro infortunio per la Juventus. Dopo il ko di Manuel Locatelli, Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Jeremie Boga: l'attaccante francese ha accusato un problema fisico dopo la partita contro il Milan, pareggiata per 1-1 all'Allianz Stadium nella terza giornata di Serie A.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, per Boga si teme uno stiramento al flessore della coscia, con gli esami in programma nelle prossime ore che chiariranno il quadro clinico e gli eventuali tempi di recupero. In caso di stiramento il giocatore non rientrerà prima della sosta, saltando sicuramente le prossime due giornate di campionato.