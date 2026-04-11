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Juventus, si ferma Bremer: infortunio contro l'Atalanta

Il difensore brasiliano ha accusato un problema fisico nella 32esima giornata di Serie A

L'infortunio di Bremer - Ipa/Fotogramma
L'infortunio di Bremer - Ipa/Fotogramma
11 aprile 2026 | 21.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Bremer. Oggi, sabato 11 aprile, il difensore brasiliano ha accusato un problema fisico durante il finale di primo tempo di Atalanta-Juventus, accasciandosi in campo al limite della propria area. Al 43', durante un azione difensivo, Bremer è rimasto a terra lamentando un problema alla gamba destra e richiedendo l'intervento dello staff medico bianconero.

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Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno applicato ghiaccio sul ginocchio del brasiliano, infortunatosi già durante l'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Dopo un rapido controllo il difensore fa cenno del cambio alla panchina, con Gatti mandato quindi a scaldarsi. Bremer rientra comunque in campo, pur zoppicando vistosamente, per gli ultimi minuti di primo tempo, per non sprecare uno slot, aspettando quindi l'intervallo.

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infortunio bremer bremer juventus atalanta juventus
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