Musetti, infortunio contro Zverev: si ritira. E Bertolucci lo difende dalle critiche

Il tennista azzurro ha abbandonato l'esibizione con il tedesco

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
13 gennaio 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
Infortunio, e qualche critica, per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha iniziato la sua stagione perdendo la finale dell'Atp di Hong Kong, dove è stato battuto dal kazako Alexander Bublik in due set, ma in cui ha festeggiato, proprio grazie alla qualificazione all'ultimo atto del torneo, l'accesso, per la prima volta in carriera, alla top 5 del ranking Atp, volando al quinto posto nella classifica generale.

La sconfitta in finale però gli ha portato qualche critica da parte di tifosi e appassionati, che da tempo non vedono Musetti vincere un torneo. A difendere l'azzurro ci ha pensato l'ex tennista Paolo Bertolucci: "È partito il processo a Musetti! I fenomeni di X indicano nelle finali perse e nei problemi tattici i motivi per i quali può ritenersi un miracolato da top ten", ha scritto sul suo profilo X, "loro che nel proprio ambito lavorativo primeggiano a livello altissimo sbeffeggiano un ragazzo di 23 anni n. 5 Atp".

Ma l'inizio di stagione di Musetti è stato anche segnato da un infortunio. Durante l'esibizione contro Alexander Zverev infatti Lorenzo è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico. È successo tutto nel corso del secondo set, dopo che il tedesco aveva vinto il primo al tie break, quando Musetti ha sentito un dolore all'anca, richiedendo l'intervento del fisioterapista.

Dopo un breve trattamento in campo, Musetti ha deciso di non rischiare, a una settimana dall'inizio degli Australian Open: "Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno", ha spiegato direttamente in campo Musetti, "avrei voluto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match".

