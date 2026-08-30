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Lazio, infortunio per Rovella: si ferma con il Genoa

Problemi fisici per i biancocelesti

Nicolò Rovella - Ipa/Fotogramma
Nicolò Rovella - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2026 | 21.30
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Nicolò Rovella. Oggi, domenica 30 agosto, il centrocampista della Lazio si è fermato nel corso del primo tempo della sfida tra i biancocelesti e il Genoa, valida per la seconda giornata di Serie A. Al 36' della prima frazione il regista di Gattuso si è infatti accasciato sul terreno dell'Olimpico, chiedendo subito il cambio.

In campo è entrato lo staff medico della Lazio, che ha trattato un po' il giocatore prima di dare il via libera al cambio biancoceleste, con Belahyane entrato in campo al suo posto. Rovella, reduce da una stagione complicata da molti guai fisici, è uscito sulle sue gambe ma zoppicando vistosamente e arrivato in panchina ha fatto il segno del "tirare".

A questo punto è difficile pensare di rivedere Rovella in campo nella trasferta del prossimo weekend contro l'Udinese, con la speranza che il centrocampista della Lazio si sia fermato in tempo e abbia scongiurato guai peggiori. Si tratta del terzo guaio fisico in tre partite, considerando la Coppa Italia, per Gattuso, con Marusic e Dele-Bashiru che si erano fermati a Bologna.

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