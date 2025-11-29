circle x black
Juventus, infortunio per Vlahovic: "Mi sono fatto molto male"

Il centravanti serbo è stato constretto a lasciare il campo durante la sfida con il Cagliari

Dusan Vlahovic - Afp
29 novembre 2025 | 18.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Dusan Vlahovic in Juventus-Cagliari. Oggi, sabato 29 novembre, l'attaccante serbo si è fermato al 30' del primo tempo a causa di un problema muscolare alla coscia accusato durante una conclusione verso la porta avversaria. Vlahovic, che arrivava da un altro problema muscolare, ha chiesto subito il cambio ed è uscito dal campo con la maglietta sul viso, in lacrime.

Arrivato in panchina ha detto ha Spalletti: "Mister, mi sono fatto molto male", come rivelato dai bordocampisti di Dazn. Sensazioni molto negative quindi per l'infortunio di Vlahovic, con l'allenatore della Juventus che ha inserito al suo posto Jonathan David, reduce dal gol decisivo in Champions League contro il Bodo.

