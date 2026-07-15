circle x black
Cerca nel sito
 

Inghilterra, Terry e Neville sicuri: "Spazzeremo via l'Argentina"

La Nazionale dei Tre Leoni sfiderà l'Albiceleste nella semifinale dei Mondiali

Jude Bellingham - Afp
Jude Bellingham - Afp
15 luglio 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le leggende dell'Inghilterra sfottono l'Argentina e Lionel Messi. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Nazionale dei Tre Leoni affronta l'Albiceleste nella semifinale dei Mondiali 2026, in palio c'è un posto per raggiungere la Spagna nella finale in programma a New York. La partita, negli ultimi giorni, si è caricata di tensione e di un significato che va ben oltre il campo, richiamando la Mano de Dios di Maradona del 1986 e la guerra delle Falkland, o Malvinas per gli argentini, di quattro anni prima.

Quella di Atlanta sarà anche la prima volta che Messi affronterà l'Inghilterra, ma il fuoriclasse argentino, che oggi gioca proprio negli Stati Uniti all'Inter Miami, non sembra far paura i tanti ex calciatori della Nazionale britannica che nelle ore precedenti alla partita si sono lasciati andare a pronostici decisamente ottimistici. "La prima volta di Messi contro l'Inghilterra? Lo metteremo a dormire", ha detto Joe Cole, ex trequartista della Nazionale inglese al podcast 'The rest is football podcast', "abbiamo troppa velocità per i punti di forza dell'Argentina. Li batteremo al 100%, lo sento nelle ossa".

Come lui anche l'ex attaccante del Watford Troy Deeney: "Penso che strapazzeremo l'Argentina. Vinceremo almeno 2–0, comodamente", ha detto a TalkSport. E così anche la leggenda del Chelsea e della Nazionale John Terry: "L'Argentina non mi preoccupa. Non guardo l'Argentina e penso che siano migliori di noi. Giocatore per giocatore, siamo meglio dell'Argentina", è stato il suo pensiero al Fifa podcast.

E così anche Gary Neville, ex difensore del Manchester United oggi opinionista per SkySport Uk: "Con i difensori centrali che hanno, non riesco a immaginare che non segneremo almeno 2 gol. Siamo più veloci, più rapidi, abbiamo una squadra più forte".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inghilterra argentina inghilterra argentina mondiali 2026
Vedi anche
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza