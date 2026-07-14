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Inghilterra, Joe Cole sfotte Messi: "Lo manderemo a dormire"

Sale la tensione in vista della sfida tra i Tre Leoni e l'Argentina ai Mondiali

Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
14 luglio 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lionel Messi nel mirino dell'Inghilterra. La Nazionale dei Tre Leoni sfiderà l'Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026, in una partita molto sentita non solo per motivi sportivi. Da Oltremanica il livello dello scontro si è alzato con alcune dichiarazioni di ex calciatori, più o meno noti, che hanno preso in giro il numero 10 del'Albiceleste.

"La prima volta di Messi contro l'Inghilterra? Lo metteremo a dormire", ha detto Joe Cole, ex trequartista della Nazionale inglese al podcast 'The rest is football podcast', "abbiamo troppa velocità per i punti di forza dell'Argentina. Li batteremo al 100%, lo sento nelle ossa".

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messi inghilterra argentina argentina inghilterra mondiali 2026
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