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Inghilterra-Norvegia, non solo Kane vs Haaland: sfida a colpi di video... tra gli eserciti

11 luglio 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inghilterra e Norvegia si sfidano oggi nei quarti di finale ai Mondiali 2026. In campo, Harry Kane contro Erling Haaland. Online, la sfida è preceduta dal botta e risposta a colpi di video tra le forze armate dei due paesi. Iniziano i norvegesi che si cimentano nel 'row', la vogata dei vichinghi con cui Haaland & co. hanno festeggiato ogni vittoria ottenuta nella World Cup. La risposta inglese è servita: esercito, marina, aeronautica intonano Wonderwall, la canzone degli Oasis che accompagna il percorso della Nazionale dei Tre Leoni ai Mondiali.

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inghilterra norvegia mondiali 2026
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