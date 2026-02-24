circle x black
Cerca nel sito
 

Inter-Bodo/Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I nerazzurri ospitano i norvegesi nel ritorno dei playoff di Champions League

Bodo-Inter - Afp
Bodo-Inter - Afp
24 febbraio 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri sfidano oggi, martedì 24 febbraio, i norvegesi del Bodo/Glimt - in diretta tv e streaming - nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. La squadra di Chivu riparte dalla sconfitta dell'andata, quando il Bodo si è imposto per 3-1, e dovrà vincere con tre gol di scarto per agguantare la qualificazione agli ottavi, o con due reti per portare il match ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. In campionato l'Inter è reduce dalla vittoria di Lecce, battuto 2-0 al Via del Mare.

Inter-Bodo/Glimt, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Bodo/Glimt è in programma oggi, martedì 24 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen

Inter-Bodo/Glimt, dove vederla in tv

Inter-Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter inter bodo inter bodo orario inter bodo dove vederla tv inter bodo probabili formazioni inter bodo oggi inter oggi inter champions league champions league
Vedi anche
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza