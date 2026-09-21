In casa Inter è... 'liberi tutti'. O quasi. Perché sono 13 i giocatori nerazzurri che raggiungeranno il ritiro delle rispettive nazionali, mentre per il resto della squadra Cristian Chivu ha deciso che è il momento di staccare (un po') la spina per recuperare energie preziose dopo un intenso inizio di stagione. In seguito all’ennesima rimonta agguantata contro la Roma in campionato, con il 2-2 dell'Olimpico, l'allenatore ha concesso una settimana di riposo ai suoi: i cancelli della Pinetina riapriranno lunedì 28 settembre.

Inter, una settimana di stop

Sette giorni di pausa e recupero, dunque, che lo stesso allenatore romeno trascorrerà all’estero insieme alla famiglia. Relax con qualche eccezione, però. Perché questi giorni lontano dal campo serviranno a riposare ma pure a lavorare sulla condizione fisica, con diversi calciatori che hanno ricevuto indicazioni sugli allenamenti da fare a distanza: è il caso di Spence, chiamato a sfruttare la sosta per ritrovare la forma, mentre Calhanoglu e Stones potranno dedicarsi al recupero dai rispettivi infortuni. Per tutti gli altri, l’obiettivo resterà comunque mantenere una buona condizione.