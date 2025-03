L'Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri affrontano il Feyenoord a San Siro oggi, martedì 11 marzo, nel ritorno degli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida con un buon margine di vantaggio per il passaggio del turno, dopo aver battuto gli olandesi al De Kuip 2-0 nella gara di andata grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez.

Inter-Feyenoord, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Feyenoord è in programma oggi, martedì 11 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Haj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza. All. Van Persie

Inter-Feyenoord, dove vederla in tv

Inter-Feyenoord sarà visibile in diretta televisiva esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche su NOW e sull'app SkyGo.